Колишній командир батальйону" бойовиків Олександр Ходаковський фактично зізнався у злочинах на Донбасі

За його словами, так звані "ополченці" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей займаються не стільки "захистом мирних громадян від фашистів-бандерівців", скільки вбивствами, пограбуваннями, розбоєм та насильством щодо місцевого населення.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистові "ДНР" Геннадію Дубовому.

Він розповів, що бойовики "ДНР" активно займалися "кришуванням" бізнесу на окупованих територіях і вибивали данину з підприємців з різного бізнесу. Під "ковпаком" у терористів опинилася галузь виробництва тютюнових виробів, а також автозаправки і вино-горілчані підприємства.

"Це найжирніші шматки і прибуткові напрями бізнесу, які завжди затребувані при будь-яких обставин і будь-якому економічному стані. Неважливо, криза чи ні", - заявив Ходаковський.

Терорист також зізнався в тому, що донецький лікеро-горілчаний завод "Олімп" платив бойовикам "Сходу" 90 000 доларів США в місяць за це.

Раніше ми писали, що російський публіцист, блогер і письменник Володимир Голишев вказав на ознаки того, що президент РФ вирішив долю Криму.

За його словами, заяви "системних опозиціонерів" Росії про необхідність проведення повторного референдуму в Криму можуть свідчити про те, що в Кремлі розробляється "дорожня карта" по сливу Криму.

"Кремль через формальних опозиціонерів у Росії викидає ідею повторного референдуму, очевидно, для того, щоб його злити", - припустив публіцист.

У той же час він переконаний, що "злив – це багатоступінчастий процес".

"Ніхто не збирається залишати Крим прямо зараз. Але це означає, що це питання поступово стає обговорюваним. Можливо, що, якщо Путін йде – а я впевнений, що так і буде, - у майбутнього президента Росії, нового-старого Медведєва, у Росії вже є "дорожня карта" по сливу Криму. Мабуть, закладаються перші камені в будівлю цієї справи", - резюмував Голишев.

Нагадаємо, під Донецьком ліквідували подільника Мотороли.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.