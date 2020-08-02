Боевики "ЛНР/ДНР" на Донбассе понесли значительные потери в июле

С 1 по 26 июля боевики на Донбассе понесли потери, которые составили 61 человек, а травмированы - 54.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.



Почти за месяц воины ВСУ ликвидировали 46 боевиков (боевые потери врага), а также ранили 40 оккупантов. Кроме этого наши бойцы уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Кроме того, благодаря ВСУ "армии" "ДНР" и "ЛНР" потеряли безвозвратно 12 единиц вооружения и техники.

"С наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг понес потери умершими - 3 человека и травмированными - 4. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т. д.", - написал Штефан.

Также ранее сообщалось, что боевики во время объявленного на Донбассе перемирия устроили в свох рядах ротацию.

Так, во время брифинга в Киеве спикер пресс-службы Министерства обороны Украины Максим Праут сообщил, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения. По данным Минобороны Украины, контролирует процесс ротации боевиков комиссия Восьмой армии Южного военного округа РФ.



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