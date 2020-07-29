Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, на сайті Міноборони уточнили, що бійці ЗСУ можуть відкривати вогонь в цілях оборони без обов'язкового дозволу командування.

Про це повідомив в Facebook користувач Тарас Дзюба, опублікувавши скріншоти в момент першої публікації і після редагування.

Текст на сайті спочатку був таким: "Вогонь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва ЗСУ".

Пізніше виправили: "У разі порушення противником режиму тиші та створення загрози життю українських військовослужбовців ЗСУ мають право відповідати на ворожі обстріли".

Раніше ми писали, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донеччині вже менше ніж через півгодини після початку перемир'я.

Так, командувач ООС під час брифінгу заявив, що окупаційні сили порушили режим тиші 27 липня о 00.20-00.45. Бойовики вели обстріл по позиціях 36-ї окремої бригади зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, близько 9 години ранку були обстріляні позиції у смузі відповідальності 79-ї бригади. Бійці ЗСУ на вогонь окупантів не відповідали. Втрат в результаті обстрілу з боку бойовиків немає.

Як відомо, З 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу. В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.

Також повідомлялося, що після домовленості про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі бойовики влаштували провокацію проти сил ООС.

Це сталося неподалік від Новомихайловки - там окупанти замінували українські позиції протипіхотними мінами ПЗЗ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. У штабі ООС розповіли, що ці міни заборонені Оттавської конвенції і виготовляються виключно в Росії.

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