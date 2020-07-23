Оновлені домовленості по Донбасу зіграють на руку лише російським найманцям, а не Україні

Як передає Politeka, таку думку висловив військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в соцмережі.

Коментуючи заходи дисциплінарного впливу на військовослужбовців, які передбачаються новими домовленостями, досягнутими в Мінську, Донік наголосив, що Україні вони не підуть на користь.

"Хто б і як не захищав це рішення мінських переговірників, але це постріл собі в ногу. Або гол в свої ворота. Тому що ця норма працює з користю тільки для російських найманців, які воюють з Україною", - написав він.

Донік наголосив, що ЗСУ мають чітку структуру, закони і нормативні акти, якими можна керуватися для здійснення "дисциплінарного впливу" на порушників. Цей вплив здійснюється українським законодавством, може контролюватися ВСП, військовою прокуратурою і оскаржуватися в судах.

"Як збираються впливати на російських найманців Хомчак і Зеленський? По той бік лінії фронту люди, які за гроші або за ідею воюють проти України і проти її законів. Вони живуть за законами квазіутворення і за гроші Російської Федерації. Як збираються контролювати "ту сторону"? - запитав Донік.

Крім того, на думку волонтера, "дисциплінарний вплив" тягтиме за собою позбавлення премії.

"І ось тут починається неприємне. Тому що одна справа, коли боєць з бойовими отримує 25-27 тис гривень, а зовсім інше, коли він сидить на голому окладі і ледве-ледве набирає 10-13 тисяч", - зазначи він.

Волонтер впевнений, що все це призведе до демотивації українських військових.

"Якщо ти заробітчанин або аватар і при цьому не стріляєш по найманцям, то ти будеш отримувати зарплату з усіма надбавками. Якщо ти дисциплінований, мотивований боєць, що знищує окупантів, ти будеш сидіти на голому окладі. Це їхня логіка", - зазначив Донік.

Раніше стало відомо, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.