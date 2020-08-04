Блогер, участник войны с Россией в 2014-2019 годах Глеб Бабич рассказал, почему "режим тишины" демотивирует армию

По его словам, на передовой бойцы говорят, что чувствуют себя незрячими и безоружными из-за условий нового "всеобъемлющего" прекращения огня.

Об этом он рассказал на своем канале в Youtube, передает Обозреватель (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Ограничения, введенные для действий армии, беспрецедентны. Верховный Главнокомандующий и его окружение утверждают, что если военных связать по рукам и ногам, завязать глаза и запретить защищать нас и себя, наступит мир. Поэтому мы снова в зоне боевых действий, чтобы выяснить, что происходит и что думают те, кто сдерживает российские оккупационные войска и защищают всех нас. Чья работа рисковать, убивать врага, а при необходимости – умирать за Украину", – объясняет Бабич.

В его репортаже военные вынуждены скрывать свои лица и имена – боятся преследований. Они говорят о том, что режима тишины, который так громко анонсировала власть, фактически не было. Агрессор в первый же час нарушил договоренности.

"Режим прекращения огня по сути продержался 20 минут первые. У нас очень много вопросов, гораздо больше, чем ответов. Мы себя неуверенно чувствуем. Понимаете, получается так, что мы будем выполнять условия прекращения огня, потому что мы Вооруженные силы. Мы представители государства. Но мы уверены, что россияне напротив нас этого делать не будут", – отмечают военные.

Разведчики отмечают, что армия сейчас не может полноценно контролировать ситуацию на фронте.

"Нам было запрещено вообще ведение любой разведки и категорически запрещен снайперский огонь. Наши ребята без таких подразделений останутся беспомощными, слепыми и будет их погибать гораздо больше из-за режима тишины. Поэтому я считаю, что это большая ошибка, и чтобы мы не поплатились многими жизнями наших военнослужащих", – отметил представитель контрснайперского подразделения.

Бойцы подчеркивают, что залогом победы является прежде всего мощная армия, способная в любой момент дать отпор агрессору.

Напомним, командир бригады ВСУ высказался о Дне ВДВ в России: "Это кровь наших ...".

Ранее Politeka сообщала, что настоящую бойню устроили в центре Москвы, досталось и силовикам: видео безумия.

Также Politeka писала о том, как ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, оккупанты потеряли десятки людей: все подробности.