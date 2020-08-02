Бойовики "ЛНР/ДНР" на Донбасі понесли значні втрати в липні

З 1 по 26 липня бойовики на Донбасі понесли втрати, які склали 61 осіб, а травмовано - 54.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.



Майже за місяць воїни ЗСУ ліквідували 46 бойовиків (бойові втрати ворога), а також поранили 40 окупантів. Крім цього наші бійці знищили 12 одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Крім того, завдяки ЗСУ "армії" "ДНР" і "ЛНР" втратили безповоротно 12 одиниць озброєння і техніки.

"З настанням повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог поніс втрати померлими - 3 людини і травмованими - 4. Це сталося в результаті необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства і т. д.", - написав Штефан.





Також раніше повідомлялося, що бойовики під час оголошеного на Донбасі перемир'я влаштували у свох рядах ротацію.

Так, під час брифінгу в Києві речник пресслужби Міністерства оборони України Максим Праут повідомив, що незаконні збройні формування Російської Федерації на Донбасі в умовах перемир'я проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. За даними Міноборони України, контролює процес ротації бойовиків комісія Восьмої армії Південного військового округу РФ.

Нагадаємо, ветеран АТО обурився політикою ООС: "П'ять із шести втрат були з причини...".