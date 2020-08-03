Україна обірвала ще один зв'язок з Росією

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив командир 95-ї бригади Максим Миргородський, передає dialog.ua.

У Росії традиційно 2 серпня святкують День ВДВ, проте Україна з недавнього часу в цей день відзначає зовсім іншу дату-День пам'яті загиблих десантників.

Він зазначив, що до 2017 року українські військові також відзначали свято 2 серпня, але враховуючи 6 років війни з Росією на Донбасі і окупацію Криму - все змінилося.

"У нас вже з'явилися свої традиції. І ми будемо слідувати їм. Так що всі дискусії на цю тему вважаю недоречними. Зараз же ми з гордістю носимо марунові берети (бордові, відтінку maroon - ред.). У нас кажуть, що це "блакитний берет, залитий кров'ю". Це кров наших загиблих друзів", - заявив Миргородський.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін наказав терміново перевірити готовність військ на кордоні з Україною.

Про це під час наради в Національному Центрі управління повідомив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як повідомив глава Міноборони, Путін розпорядився провести раптову перевірку Збройних сил в Південному і Західному військових округи, які розташовані біля кордону. Крім того, за указом президента РФ проінспектують окремі з'єднання центрального підпорядкування, повітряно-десантні війська, морпіхів Північного і Тихоокеанського флотів.

Нагадаємо, Гримчак розповів, що змусить РФ звільнити Крим: "потихеньку їх задушать".

Як повідомляла Politeka, "ДНР" почали масово прибирати прапори РФ: що відбувається.

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