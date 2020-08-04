В "армию Л/ДНР" начали сгонять жителей Донбасса из-за некомплекта

Стало известно, что российские террористы "Л/ДНР" развернули масштабную мобилизационную кампанию для пополнения своих рядов жителями временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Вольнодумец".

В сообщении говорится, что это связано с тем, что в подразделениях 1 и 2-го Армейских корпусов РФ наблюдается большой некомплект "из- за низкого морального духа и воинской дисциплины". Именно такая формулировка содержится в докладе российских кураторов для Генштаба ВС РФ.

"Среди нескольких подразделений с низкой воинской дисциплиной особо отмечаются подразделения наемников на Новоазовском направлении, где в 2020 году зафиксировано более 400 случаев распития спиртных напитков и употребления наркотиков. По словам местных коллаборационистов, российские проверяющие рекомендовали полностью заменить весь рядовой и "офицерский" состав на данном направлении, так как боевая готовность там такая, что "два полка ВСУ через три часа могут выйти на кордон с РФ", – сказано в Телеграм-канале.

Что касается тех подразделений оккупантов, где нет пьянства и наркомании, то там ситуация с некомплектом также катастрофическая. Причина этому – разочарование боевиков в перспективах фиктивных "Л/ДНР".

Поэтому российские оккупанты перешли к любимой методике шантажа и запугивания. Так, местное население рассказывает, что всех мужчин призывного возраста принуждают идти служить в ряды боевиков. А кроме военкоматов в этой работе задействованы руководители предприятий и все "административные" органы террористической "ДНР".

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