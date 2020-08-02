В районі операції Об'єднаних сил виявили невідомі пристрої

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі штабу ООС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За інформацією військових, жертв серед захисників України за останню добу не було, але на фронті досі не спокійно.

"Підрозділу ДСНС зі складу Об'єднаних Сил знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням Командувача Об'єднаних сил лише за добу було проведено розмінування площі понад 4 гектари", - йдеться в повідомленні.

Також у зверненні запевнили, що українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони і дотримуватися режиму припинення вогню.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 серпня 2020 року Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 серпня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони та дотримуватися режиму припинення вогню. За минулу добу зафіксовано 3 неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Водночас, минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Один воїн отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються. За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано. Слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь. Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Так, під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 4 гектарів. Окрім виконання своїх основних завдань за призначенням українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують і пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки, виконуючи складні будівельні роботи. Вчора представники ДСНС відремонтували 7 таких будинків. Також, особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду. Слава Україні! Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 1. August 2020

Також раніше повідомлялося, що бойовики під час оголошеного на Донбасі перемир'я влаштували в своїх рядах ротацію.

Так, під час брифінгу в Києві спікер прес-служби Міністерства оборони України Максим Праут повідомив, що незаконні збройні формування Російської Федерації на Донбасі в умовах перемир'я проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. За даними Міноборони України, контролює процес ротації бойовиків комісія Восьмої армії Південного військового округу РФ.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 27 липня в Донбасі почав діяти режим повного і

всеосяжного припинення вогню, про який Україна, Росія та ОБСЄ домовилися в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Нагадаємо, на Донбасі під час перемир'я обірвалося життя бійця ВСУ, українці схвильовані: "Скажіть правду...".







