У РФ вирішили більше не приховувати своєї "допомоги"

В Росії на офіційному рівні заявила про те, що готові допомагати всіма силами бойовикам «Л/ДНР»

РФ придумала, як легалізувати постачання зброї, техніки і боєприпасів, яким вона займається з перших дні війни на Донбасі, і яке заперечувала до недавнього часу, передає Politeka.net.

Голова комітету Держдуми по справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив, що російський парламент «має намір офіційно легалізувати» військову підтримку терористам «республік» у відповідь на надання військової допомоги від США. Мова йде про закон, який передбачає 300 мільйонів доларів для нашої країни.

«Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні навпаки нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по яким вони хочуть з цієї зброї стріляти – «ДНР» і «ЛНР». У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці республіки офіційно», – заявив Калашников, додавши, що РФ захищатиме людей на «окупованих територіях» якщо не військами то хоча б поставками зброї.

«І закрити цю тему – не соромитися постачати зброю «ДНР» і «ЛНР», – резюмував він.

На зухвалі погрози російського чиновника вже з'явилася реакція Міноборони, де нагадали про те, що на Донбасі вже давно фіксують військову техніку з Росії. Більш того, навіть озвучили цифри, які росіяни намагаються впритул не помічати.

«Кількість озброєння та військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків – 480 одиниць, бойових броньованих машин – понад 900 одиниць, гармат і гаубиць – близько 450 одиниць, мінометів – близько 300 одиниць, реактивних систем залпового вогню – близько 210, засобів протиповітряної оборони – близько 700, протитанкових засобів – близько 450. Всю це зброю Росія застосовує у військових діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольні ділянки кордону нашої держави», – відповіли в оборонному відомстві України.

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