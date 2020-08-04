Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, озвучил неадекватное заявление

В частности он заявил, что Одесса и Харьков якобы мгновенно могут превратиться в подобие террористических "Л/ДНР" для этого необходимы лишь благоприятные условия и поддержка России.

Такое заявление он сделал 2019 года во время выступления в МХАТе, запись которого опубликована на его YouTube-канале, передает Обозреватель.

"В течение двух часов сами одесситы, харьковчане соберут всех "правосеков", всех ублюдков, сами притащат их в администрации. И произойдет это очень быстро. И откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть в Украине уже на 90% балконов и окон. Просто это произойдет стремительно", – угрожающе высказался писатель-террорист.

Он заявил, что в названных городах якобы есть очень большой потенциал для поддержки оккупантов коллаборационистами. К примеру, в Харькове он "насчитал" 300 тысяч сепаратистов.

"Вспомните Харьков, где до 300 тысяч человек выходило на антиукраинские митинги! Это просто аномальное количество людей. Они что, куда-то делись? Люди запуганы, им сложно сейчас проявляться. Не надо никакого партизанского движения, если мы туда не движемся. У меня никаких претензий к этим людям нет из-за того, что они не восстали. Зачем восставать? Не надо. Надо сидеть ждать своего часа. Копить ненависть. Потом пригодится", – самоуверенно резюмировал Прилепин.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

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