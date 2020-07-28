Терорист Захар Прилепін, який створив у Росії партію "За правду", зробив дивну і загрозливу заяву в бік України

Зокрема, він висловив надію, що колись президент України сам покличе російський спецназ висадитися в Києві.

Про це він заявив 2020 року в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", передає видання Обозреватель.

За словами Прілепіна, зараз тільки Росія може стати арбітром у "некерованої" України.

Терорист нагадав, як у 2014 році учасники Майдану побоювалися, що в Києві може висадитися російський спецназ і їх розігнати.

"У мене все частіше і частіше виникає відчуття, що одного разу який-небудь черговий український президент попросить, нарешті, цей спецназ РФ, щоб приїхали і врятували його в Києві", – сказав він.

Також раніше повідомлялося, що Захар Прилєпін озвучив страшилку про Майдан в Росії, порівнюючи РФ з гей-парадом.

Так, він заявив, що не хоче бачити біля керма РФ людей, для яких "кримська перемога і донбаське стояння було часом ганьби. Вони так і кажуть: часом ганьби. Які хочуть всі, як вони це називають, крадене — повернути". Скандальний письменник зазначає, що ніколи не прийме людей, які закликають повернути Крим і піти з Донбасу.