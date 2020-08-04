На Луганщине чиновник требовал взятку от раненого участника боевых действий на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в Службе безопасности Украины сообщают, что в Министерстве ветеранов разоблачили коррупционера, который требовал 4,5 тыс. долларов и 250 тыс. грн за назначение группы инвалидности раненому украинскому воину.
Коррупционером оказался главный специалист Министерства по делам ветеранов на Луганщине. Он требовал взятку от бывшего военнослужащего ВСУ, который был ранен во время боевых действий на Донбассе.
Чиновник, который является представителем ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, за 4,5 тысячи долларов и 250 тысяч гривен дал согласие на назначение воину группы инвалидности и на единовременную денежную компенсацию за полученное во время боев на Донбассе ранение.
В СБУ отмечают, что деньги потерпевший должен был передать через доверенное лицо чиновника. Его задержали в помещении медкомиссии во время получения части взятки.
"Фигурантам дела уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении СБУ.
В комментариях к записи на странице СБУ пользователи возмутились верхом цинизма чиновников Министерства ветеранов.
Напомним, ГБР задержала оперуполномоченного Нацполіції: "Требовал 1 500 долларов за...".
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Также Politeka писала, что ГБР и СБУ разоблачили банду правоохранителей.
Ранее Politeka сообщала, что чиновник попался на горячем на Харьковщине, видео: "светит 10 лет тюрьмы".