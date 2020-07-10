Інцидент стався в Донецькій області. Співробітники ДБР провели обшуки

З'ясувалося, що командир взводу роти тактико-оперативного реагування і троє патрульних поліцейських займалися обігом наркотиків та отриманням хабарів, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, четверо правоохоронців придумали і впровадили схему "викачування" грошей від наркотрафіку. Бандити проникали в приватну власність, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби і в подальшому збували їх. Також поліцейські вимагали та отримували від наркоторговців неправомірну вигоду в якості плати за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Наголошується, що в ході розслідування було встановлено причетність фігурантів справи до 5 злочинних епізодів.

9 липня підозрюваних затримали, а також були проведені обшуки за місцем їх проживання, у транспортних засобах, а також в службових кабінетах Управління патрульної поліції в Донецькій області.

У результаті, було виявлено та вилучено зброю і велику кількість патронів, походження яких буде встановлено слідством.

В даний момент вирішується питання з відстороненням фігурантів від посад і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Наголошується, що якщо вина буде доведена в суді, то затриманим світить до 10 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, на початку липня співробітники ДБР затримали заступника начальника відділу прокуратури Рівненської області після отримання ним частини щомісячної неправомірної вигоди у вигляді 2 ноутбуків від поліцейського за «кришування» його діяльності перед органами ДБР.

Нагадаємо, що ДБР викрито банду поліцейських і прокурора: "Шляхом шахрайства заволодів $100 тис.", звіт за червень

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