Державне бюро розслідувань по гарячих слідах затримав оперуповноваженого відділення поліції в Одеській області

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що представники силової структури в Миколаєві затримали одеського правоохоронця на хабарі, яка склала 1500 доларів. Оперуповноважений вимагав велику суму від сім'ї громадянина, що приховати його винність.

дбр гбр

На даний момент розглядається запобіжний захід оперативнику, згідно ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди поєднаному з вимаганням).

Популярні новини зараз

Мокра Тіна Кароль приголомшила спокусливими формами без білизни: "Солодка вишенька"

Курс долара злетить до 40 гривень, українці поплатяться за зміни в Нацбанку: "Абсолютне зло"

Гросу без штанів пішла по стопах Асмус, пікантні кадри облетіли мережу: "Це не ліжко, це ..."

Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»
Показати ще

Згідно з Кодексом, передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім цього, залишається право позбавлення займати певні посади від трьох років.

Нещодавно ми повідомляли про те, що співробітники ДБР зловили поліцейського на гарячому. Черкаському правоохоронцю пред'явили підозри в торгівлі наркотиками.

Згідно зі слідством, заступник начальника одного з відділів ГУ НПУ в Черкаській області в період з червня по липень незаконним шляхом набував, а також зберігав і займався перепродажем наркотичних засобів.

Якщо в суді буде доведена винність поліцейського, то йому загрожує тюремний термін від 6 до 10 років з подальшою конфіскацією майна.

Нагадаємо, ГБР запобігло резонансний злочин.

Як повідомляла Politeka, слідчі ГБР запобігли вбивству заступника мера Черкас.

Також Politeka писала, що ДБР і СБУ викрили банду правоохоронців.