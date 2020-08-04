Державне бюро розслідувань по гарячих слідах затримав оперуповноваженого відділення поліції в Одеській області

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що представники силової структури в Миколаєві затримали одеського правоохоронця на хабарі, яка склала 1500 доларів. Оперуповноважений вимагав велику суму від сім'ї громадянина, що приховати його винність.

На даний момент розглядається запобіжний захід оперативнику, згідно ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди поєднаному з вимаганням).

Згідно з Кодексом, передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім цього, залишається право позбавлення займати певні посади від трьох років.

Нещодавно ми повідомляли про те, що співробітники ДБР зловили поліцейського на гарячому. Черкаському правоохоронцю пред'явили підозри в торгівлі наркотиками.

Згідно зі слідством, заступник начальника одного з відділів ГУ НПУ в Черкаській області в період з червня по липень незаконним шляхом набував, а також зберігав і займався перепродажем наркотичних засобів.

Якщо в суді буде доведена винність поліцейського, то йому загрожує тюремний термін від 6 до 10 років з подальшою конфіскацією майна.

Нагадаємо, ГБР запобігло резонансний злочин.

Як повідомляла Politeka, слідчі ГБР запобігли вбивству заступника мера Черкас.

Також Politeka писала, що ДБР і СБУ викрили банду правоохоронців.