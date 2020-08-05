Жители так называемой "ДНР" пожаловались на отдых в местных курортах, которые находятся на неподконтрольной Украине территории на побережье Азовского моря

Среди самых популярных курортов оказались приморские населенные пункты Новоазовск, Седово и Безыменное. По словам жителей Донбасса, отдых на этой оккупированной территории напоминает "курорт строгого режима" или колонию.

Об этом пишет издание KP.UA.

Так, по данным издания, на курортах "ДНР" введен комендантский час, стоят блокпосты и въезд на пляж осуществляется по спискам.

"До войны сюда ехали мамы и бабушки с детьми, пенсионеры – эти курорты считались тихими и уютными. Сейчас же выбора не осталось, те, кто побогаче – едут в Россию, Крым, победнее – довольствуются Седово и Безыменным", – рассказали отдыхающие.

Курорт Новоазовск – районный центр – уже несколько лет закрыт для свободного проезда граждан. Попасть туда можно только при наличии регистрации или подтверждающих документов, например, на недвижимость. Причина – в Новоазовске пункт постоянной дислокации вооруженных формирований, поэтому все закрыто, секретно и "не разглашается".

Отдыхающие также пожаловались на цены и сервис. По их словам, даже проживание в номерах класса "люкс" они не могут рассчитывать на качественное обслуживание и лояльное отношение персонала.

Также очевидцы отметили, что на пляжах нередко можно встретить боевиков, а вечером часто слышны взрывы.

"Часть пляжей не обустроена совсем... Мы не видели уборщиков на пляжах, зато видели разрушенные пирсы и волнорезы, на которые просто повесили таблички "Прыгать запрещено", – подытожили отдыхающие.

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