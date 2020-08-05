Жители так называемой "ДНР" пожаловались на отдых в местных курортах, которые находятся на неподконтрольной Украине территории на побережье Азовского моря
Среди самых популярных курортов оказались приморские населенные пункты Новоазовск, Седово и Безыменное. По словам жителей Донбасса, отдых на этой оккупированной территории напоминает "курорт строгого режима" или колонию.
Об этом пишет издание KP.UA.
Русская Кардашьян засмущала всех бесстыдным видом в крошечном бикини: "Девушка мечты"
Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."
Киркоров похвастался идеальной жизнью с Ани Лорак, Мурат не выдержал: «не отвлекайте нас от…»
Мокрая Тина Кароль ошеломила соблазнительными формами без белья: "Сладкая вишенка"
Так, по данным издания, на курортах "ДНР" введен комендантский час, стоят блокпосты и въезд на пляж осуществляется по спискам.
"До войны сюда ехали мамы и бабушки с детьми, пенсионеры – эти курорты считались тихими и уютными. Сейчас же выбора не осталось, те, кто побогаче – едут в Россию, Крым, победнее – довольствуются Седово и Безыменным", – рассказали отдыхающие.
Курорт Новоазовск – районный центр – уже несколько лет закрыт для свободного проезда граждан. Попасть туда можно только при наличии регистрации или подтверждающих документов, например, на недвижимость. Причина – в Новоазовске пункт постоянной дислокации вооруженных формирований, поэтому все закрыто, секретно и "не разглашается".
Отдыхающие также пожаловались на цены и сервис. По их словам, даже проживание в номерах класса "люкс" они не могут рассчитывать на качественное обслуживание и лояльное отношение персонала.
Также очевидцы отметили, что на пляжах нередко можно встретить боевиков, а вечером часто слышны взрывы.
"Часть пляжей не обустроена совсем... Мы не видели уборщиков на пляжах, зато видели разрушенные пирсы и волнорезы, на которые просто повесили таблички "Прыгать запрещено", – подытожили отдыхающие.
Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.
Как сообщала Politeka, опасные существа заполонили Азовское море, кадры: "Атакуют сразу...".
Также Politeka писала, что популярный украинский курорт накрыла мощная стихия, кадры разрушений: "длился два дня и...".