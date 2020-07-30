Азовский курорт Кирилловка в очередной раз подвергся стихийному бедствию
Как сообщает Politeka.net, об этом пишут местные СМИ.
По словам очевидцев, мощнейший шторм достиг несколько пляжных зон и сметал всем на своем пути.
Стихия била ключом настолько сильно, что сносило зонты, а порывы ветра достигали 30 м\с.
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Помимо этого, стали вызываться добровольцы, которые при помощи металлоискателей возращали отдыхающим потерянные вещи.
Сообщается, что шторм продолжался около двух дней, сейчас поселок возвращается к привычной жизни. Посетители стали возвращаться на пляжи.
Ранее мы рассказывали о трагедии в украинской Кирилловке. Известно, что трагедия на воде произошла в поселке Запорожской области ночью 19 июля. Также курорт заливал сильный ливень, а дороги "превращались" в реки.
Местные СМИ сообщают, что тело обнаружили за Степком, по дороге на Бирючий остров.
Тело женщины передали правоохранителям для проведения судмедэкспертизы.
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