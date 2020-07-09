В воде нет даже просвета

Украинцам следует помнить об опасности, которая их подстерегает в Азовском море

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в сети появилось видео из Бердянска (Азовское море), который массово атаковали медузы.

На кадрах можно увидеть морскую воду, судя по всему, не у самого берега. Количество медуз удивляет, ведь в воде вообще нет просветов для купания.

"Настоящее море из медуз. Судя по всем, сделано видео вдалеке от берега. Но гарантии, что вся эта братия не окажется возле пляжей, нет никакой", - утверждают пользователи в социальных сетях.

Местные жители также жалуются, что в этом году курорты Азовского моря атакуют сразу две "напасти" - медузы и морские блохи.

Ранее мы уже рассказывали о нашествии опасных медуз, которые атаковали отдыхающих в Бердянске, Кирилловке и в Приморском посаде.

Медузы подвида корнерот попали в этот регион из Черного моря, а опасную миграцию ученые объяснили повышением уровня солености моря, и климатическими изменениями.

Корнерот – достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести ощутимый и болезненный ожог.

Как правило, ожоги медузы-корнерота ощущаются не сильнее, чем от крапивы, и вызывают лишь покраснение и припухлость кожи.

Опасаться стоит аллергикам – особенно, если с медузами они ранее не встречались, а также детям, или же в случае, если ожог медузы пришелся на слизистые оболочки.

Напомним, Днепр кишит медузами, аномалия разгадана: "Когда жалят - впрыскивают..."

Как сообщала Politeka, новая напасть обрушилась на Украину: "Из воды выходят с ожогами", предупреждение медиков

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