Двое героев АТО трагически погибли под Винницей

Трагедия произошла 5 августа в городе Гайсин Винницкой области. Как сообщила местная полиция, ночью на улице 1-го Мая произошло столкновение грузовика Mercedes и легковушки ВАЗ 2108. В результате 32-летний водитель и 34-летний пассажир машины погибли.

По предварительной информации, ВАЗ выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с грузовиком лоб в лоб. При этом водитель грузовика не пострадал. Судя по снимкам, легковушке досталось особенно сильно, так как ее лобовая часть была буквально смята.

Точные обстоятельства и причины аварии выясняются.

Как выяснилось, погибшие были бойцами АТО из 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619 Юрием Кулаковым и Богданом Полищуком.

«Юрий Кулаков был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619. Ушел на войну добровольцем. Участвовал в боевых действиях с 2018 года. Он воевал в горячих точках, не раз смотрел смерти в лицо, а умер на мирной земле», - говорится на странице Черновицкой районной государственной администрации в Фейсбук.

Известно, что у Юрия остался сын-школьник.

В свою очередь, сельский голова Качановки Сергей Ратушный рассказал, что Богдан Полищук пошел на контрактную службу в ВСУ в начале 2018 года.

«Более двух лет был в зоне АТО/ООС, потом вернулся на ротацию в Гайсин в 59 бригаду, в "учебку". Был не в казарменном положении, а вместе с сослуживцев снимал квартиру», - сообщил Ратушный.

У Полищука также остался маленький ребенок.

Ветеранов провели в последний путь в родных селах 6 августа.

Украинцы прокомментировали трагедию в соцсетях.

«Пусть земля будет пухом. Семье и отцу Юрия искренние соболезнования, пусть Бог всем дает здоровье и терпение», «Царство небесное, жизнь бесконечная, вечный покой», «Пусть покоятся с Богом», - пишут люди.

Напомним, боец ВСУ трагически ушел из жизни, украинцы не верят до последнего.

Как сообщала Politeka, на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.

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