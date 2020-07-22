ВСУ продолжают нести непоправимые потери

Как передает Politeka.net, фатальную новость сообщила пресс-служба 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Вчера, 21 июля, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" из гранатометов обстреляли позиции сил ООС вблизи Павлополя, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения.

Как отметили в пресс-службе бригады, от ранений в госпитале скончался 19-летний военный Артем Козий.

"Вследствие плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения, погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты - матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области", - говорится в сообщении.

Побратимы добавили, что медики на протяжении семи часов боролись за жизнь 19-летнего воина, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Командование 36-й бригады также пообещало отомстить российским оккупантам за убитого побратима, которому было всего 19 лет.

"Вечная память герою", "Тёма, мы всегда будем помнить тебя. Добрый, улыбчивый, светлый человечек. Покойся с Миром", "Герои не умирают", "Долго будут гибнуть наши дети? Горе близким...", "Когда же это прекратится...", "Светлая память защитнику Украины", - отреагировали простые украинцы в комментариях.

"Спи, сынок. Папа сделает", - написал пользователь Евгений Козий под публикацией военных.

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