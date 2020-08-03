Депутат российской Госдумы, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей не нравится то, что случилось с Крымом
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Поклонскую удивил прием в Феодосии, она заявила, что хочет "на несколько дней приехать туда с группой спецназа по наведению порядка". "Город просто выживает".
Она рассказала, что в Феодосии творится беспредел, а именно - выбросы канализации в море, незаконная застройка прибрежной зоны, зловонные свалки и оголтелая коррупция.
В конце своих возмущение она пригрозила подать жалобу на Феодосию главному ставленнику Путина в Крыму Сергею Аксенову.
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К слову, экс-генпрокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвасталась новым хобби
Она решила освоить премудрости обращения с мечом и уже похвалилась успехами на своей странице в Фейсбуке.
На снимках она позирует в длинном летнем платье с развевающимся подолом, поставив перед собой меч в треть своего роста.
«Спросите меня: почему с мечом? Учусь) Знающие люди говорят, что у меня получается», – подписала она публикацию.
В комментариях не поскупились на оценку нового увлечения Поклонской, в первую очередь отметив, что ее параметры совершенно не соответствуют такому занятию, а также раскритиковав за то, что занята не тем делом.
Ранее мы писали о том, что Поклонская требует от мирового сообщества принять безотлагательные меры для снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.
Свое требование она отправила на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".
Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".