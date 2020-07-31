Российские войска в оккупированном Крыму могут быть разбиты в течение 36 часов

Такое мнение в эфире телеканала ДОМ озвучил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", военный эксперт Михаил Гончар, сообщает Politeka.

По его словам, во время учений "Кавказ-2020" вооруженные силы Российской Федерации планируют отработать переброску сил в аннексированный Крым, задействовав при этом Крымский мост.

Гончар убежден в том, что если в Черноморском или Средиземноморском регионе возникнет серьезный конфликт, то Крымский мост разрушат в первую очередь.

Цель подобных действий – блокировка российских военнослужащих на захваченном полуострове: они не смогут получать помощь из континентальной части России.

"Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС России, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят, как это было в Сирии и в Ливии", – убежден Михаил Гончар.

Politeka сообщала, что российский публицист, блогер и писатель Владимир Голышев указал на признаки того, что президент РФ решил судьбу Крыма.

По его словам, заявления "системных оппозиционеров" России о необходимости проведения повторного референдума в Крыму могут свидетельствовать о том, что в Кремле разрабатывается "дорожная карта" по сливу Крыма.

Российский писатель Виктор Шендерович спрогнозировал кровопролитие в России после Путина. По его словам, Российской Федерации после падения режима Владимира Путина возможен политический кризис, который может привести к кровопролитию.

"Такие режимы, как путинский, именно лопаются, к сожалению. Они не реформируются. Но однажды лопаются с большей или меньшей гноем и кровью", - сказал он.

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