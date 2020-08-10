Закрытие «границ» между самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР» на Добассе из-за угрозы распространения китайского вируса привело к неожиданным последствиям

Каким именно, написал в своем телеграмм-канале известный донецкий журналист Денис Казанский.

Он опубликовал скрин сообщения из группы «Луганский инсайд» в соцсети, где рассказали об облавах, которые устроили с первых чисел августа на тех, кто пытается обходными путями попасть из одной «республики» в другую.

«Если человека поймают, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей (и конфискация автомобиля до оплаты штрафа, если человек пытался пересечь границу на автотранспорте). Ситуация сложилась абсолютно идиотская», – говорится в сообщении.

Казанский, комментируя публикацию, не удержался от сарказма.

«Главным итогом «борьбы за свободу Новороссии» на Донбассе стала дань в 30 тысяч рублей, которую теперь должны платить бандитам люди, которые посмеют проехать из Донецкой области в Луганскую. 500 долларов за то, чтобы попасть из Снежного в Красный Луч. Когда-то такое могло привидеться только в дурном сне. Но с приходом «русских освободителей» шизофрения стала повседневностью. Спасибо, Россия!», – написал он.

Ранее мы писали о том, что наемник РФ с позывным «Джаз» рассказал, как боевики грабили город Углегорск на Донбассе. По его словам, его отряд прибыл с РФ в Углегорск, когда там уже заканчивались бои. После того как ВСУ отступили, боевики принялись за работу.

«У них в бусиках лежали болгарки, перфораторы, ломы и кирки. Сразу понятно, кто и чем занимается. Они в доме даже срывали полы - золото искали», - сообщил наемник.

По его словам, тем же занимались комендатура боевиков, «МГБшники» и так называемые казаки.

Мы также писали, что политолог и журналист Юрий Романенко предложил решить проблему Донбасса на примере Хорватии. По его словам, в 1995 году 4 августа Хорватия начала операцию «Буря» в ходе которой в течение недели была сломлена Сербская Краина.

Напомним, оккупанты превратили Донецк в город-призрак.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, чем обернется воссоединение с ОРЛДО.

Также Politeka писала, что боевики "ДНР" не пропускают людей в ОРДЛО.