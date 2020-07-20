Жители "ДНР" не могут выехать и въехать на оккупированную территорию

На КПВВ "Новотроицкое" на подконтрольной Украине территории наши спасатели установили палатки для людей, которые не смогли пересечь линию разграничения.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что сейчас там находятся 15 человек.

"За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ "Новотроицкое" спасатели оказали помощь 15 гражданам, среди которых два ребенка. В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным", – сказано в пресс-службе.

Ранее мы писали, что «Молодые республики» «ДНР» и «ЛНР» все больше начинают напоминать собственным же жителям концлагерь или какое-то гетто.

Если совсем недавно оккупанты усложнили до невозможности выезд из подконтрольных боевикам территорий в Украину и Россию, то теперь очередь дошла и до «межреспубликанского» сообщения.

Чтобы покинуть пределы «республики», людям необходимо получить специальные виды разрешений. Причем это касается не только поездок в соседнюю «ЛНР», но и «путешествий» по месту.

Так, поскольку моря стали недоступны для жителей «освобожденных республик», даже отдых на курорте Седово для очень многих оказался мечтой. Попасть туда можно исключительно по заранее поданным спискам и исчерпывающей информации, поданной в органы.

«Понежиться на знаменитых пляжах курорта можно теперь только тем, кто отдыхает в официальных пансионатах-налогоплательщиках, или сам является физлицом-предпринимателем. О поездках к близким или друзьям к морю забудьте, излишняя свобода передвижения гражданам «ДНР» ни к чему. Кстати, братья из "ЛНР" вообще не могут поехать отдохнуть в Седово и Безыменное. Достойны ли вы того, чтобы выехать в братскую «ЛНР», где проживает, если верить идеологам, такой же народ Донбасса, будет решать комиссия», – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".