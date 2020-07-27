То, что пытаются навязать Украине, намного хуже, чем "Приднестровье"

Об этом в 2019 году в своем блоге для Обозревателя написал журналист, политический деятель Андрей Пионтковский, сообщает Politeka.

Автор недоумевает, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает этого. Или, что еще хуже, понимает, но "притворяется", что нет.

"Воссоединение" с ОРДЛО это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны", – убежден Пионтковский.

Журналист акцентирует внимание на том, что украинцы, требуя мир, вовсе не желали самоубийственного "воссоединения" с ОРЛДО под диктовку российского президента Владимира Путина.

Мир, который по словам журналиста, сегодня ждут украинцы, это прекращение кровопролития на Донбассе, постоянно провоцируемого российской стороной и освобождение сотен украинских заложников.

"Отказавшись от совместных игр с оккупантами в "выборы" на оккупированной территории, Украина сможет снова мобилизовать международную поддержку для достижения своих законных и справедливых целей", – считает Андрей Пионтковский. И связано это с тем, полагает журналист, что в мире продолжает расти понимание, что то, что присходит в Украине, имеют глобальное измерение.

"Хороший Гитлер и его поклонники в России и за рубежом – это современная инкарнация мирового зла. Если Украина не устоит и её на аркане ОРДЛО отведут в российское стойло, падение Украины станет для Путина таким же опьяняющим наркотиком, как для Гитлера аншлюс и сдача ему Западом Чехословакии", – резюмировал Андрей Пионтковский.

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