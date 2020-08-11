Как можно пойти на такое?

Военнослужащего в Краматорске обвинили в присвоении военного имущества



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как установили следователи, обвинения выдвинули временно исполняющему обязанности заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений.

"Младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать со склада воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГБР, ворованное уходило на продажу в торговые заведения.



В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты продукты, которые предположительно принадлежат военному госпиталю.



В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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