Бойовики на Донбасі почали відпрацювання ударів по об'єктах на підконтрольній Україні території

Як передає Politeka.net, про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Згідно з даними розвідки, командування окупантів проводить інтенсивну оперативну і бойову підготовку. Від початку цього тижня противником були проведені командно-штабні навчання артилерійських підрозділів.

"За інформацією ГУР Міноборони України, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначалися об'єкти, які знаходяться на підконтрольній Україні території в Донецькій і Луганській областях", - зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, що моніторингова місія ОБСЄ в Україні вперше за п'ять років не зареєструвала порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Раніше ми повідомляли, що Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник скептично поставився до перемир'я на Донбасі.

На думку експерта, для того, щоб перемир'я тривало якомога довше, необхідно враховувати ряд речей.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, якого намагалися ліквідувати росіяни.