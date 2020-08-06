А командир групи, який не доповз до Журавля 20 метрів, нагороджений не був

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня українського військового, який двічі кинув групу під час бою

Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі військовий волонтер Роман Донік.

Він наголосив, що нагороджений військовий поїхав "за дорученням Зеленського" до батька загиблого розвідника знімати разом з першим заступником міністра у справах ветеранів Олександром Порхуном "відосик для Зеленського і на 1+1".

Тим самим орденом, як наголосив Донік, посмертно нагороджені і загиблі розвідники, і медик, який пішов витягати пораненого морпіха.

"А ось командир групи, який двічі виходив на евакуацію, до останнього намагався врятувати Ярослава Журавля, що не доповз він до нього 20-30 метрів, тому що контузило пострілом з гранатомета - не представлений )до нагороди, - ред.). Командир групи, до речі так само залишився після сильної контузії один і відкочувався сам. Його теж кинув "мужній" боєць, який в перший раз втікши, доповів, що Журавель швидше за все мертвий. Більше ніхто з тих, хто намагалися врятувати Журавля 4 дні, до нагород представлені не були", - наголосив волонтер.

Також Донік закликав нагадати комбату і комбригу дивіз морської піхоти ("Вірний завжди!")

"Нагадайте тамх тось комбату і комбригу девіз морської піхоти. Їм тепер з цим жити", - - додав він.

Нагадаємо, відомі нові подробиці трагедії з бійцями ЗСУ під Зайцевим: "Не було ніяких спроб врятувати...".