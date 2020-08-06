Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня українського військового, який двічі кинув групу під час бою
Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі військовий волонтер Роман Донік.
Він наголосив, що нагороджений військовий поїхав "за дорученням Зеленського" до батька загиблого розвідника знімати разом з першим заступником міністра у справах ветеранів Олександром Порхуном "відосик для Зеленського і на 1+1".
Тим самим орденом, як наголосив Донік, посмертно нагороджені і загиблі розвідники, і медик, який пішов витягати пораненого морпіха.
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"А ось командир групи, який двічі виходив на евакуацію, до останнього намагався врятувати Ярослава Журавля, що не доповз він до нього 20-30 метрів, тому що контузило пострілом з гранатомета - не представлений )до нагороди, - ред.). Командир групи, до речі так само залишився після сильної контузії один і відкочувався сам. Його теж кинув "мужній" боєць, який в перший раз втікши, доповів, що Журавель швидше за все мертвий. Більше ніхто з тих, хто намагалися врятувати Журавля 4 дні, до нагород представлені не були", - наголосив волонтер.
Також Донік закликав нагадати комбату і комбригу дивіз морської піхоти ("Вірний завжди!")
"Нагадайте тамх тось комбату і комбригу девіз морської піхоти. Їм тепер з цим жити", - - додав він.
Нагадаємо, відомі нові подробиці трагедії з бійцями ЗСУ під Зайцевим: "Не було ніяких спроб врятувати...".
Також Politeka писала, що загиблого на Донбасі Ярослава Журавля зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.