Это уже не первая провокация

Пограничный катер РФ впритык подошел к побережью Бердянска

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию, озвученную в Facebook профессором Международного гуманитарного университета Борисом Бабиным.

По словам ученого, российский военный корабль вел себя очень нагло, игнорируя требование корабля морской охраны ВМС.

Бабин уточняет, что пограничное судно россиян проекта 10410 "Светлячок" подошло к побережью Бердянска на расстояние чуть более трех километров (около двух морских миль).

"Корабль морской охраны "Донбасс" обнаружил подозрительные действия и предписал российскому кораблю отойти от нашего побережья на расстояние более 2 миль", – сказано в сообщении.

Однако россияне заявили в ответ, что данные маневры им позволяет соглашение по Азовскому морю, в котором указано, что Азовское море – это "внутреннее море двух государств".

Politeka сообщала о том, что стало известно, где Российская Федерация может начать новую военную агрессию по отношению к Украине. Об этом рассказал журналист Андрей Клименко.

По его словам, Кремль может начать войну против Украины и развернуть военные действия в акватории Черного моря уже в конце сентября - в октябре. Более того, эксперты оценивают вероятность начала новой войны под 80% при условии совпадения целого ряда факторов.

Среди этих факторов журналист отметил масштабные военные учения "Кавказ-2020" и проведение местных выборов в Украине. Клименко предположил, что Москва может попытаться расшатать пророссийскими силами ситуацию в отдельных местных громадах, а именно на побережье Азовского и Черного морей.

Корабли РФ были рядом с участникам учений Sea Breeze-2020, рассказали в Генштабе ВСУ в эфире телеканала "Дом".

Во время тактического маневрирования кораблей, участвовавших в Sea Breeze-2020, российские войска сообщали, что корабли зашли в территориальные воды РФ. Хотя обучение проходило в юго-западном районе Черного моря – это исключительно территориальные воды Украины.

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