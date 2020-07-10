Украинская ракета "Нептун" уже вызвала немалый шум в России

Об этом сказал известный волонтер Мирослав Гай, передает Обозреватель.

«Нептун» может поражать несколько целей одновременно, это очень эффективное оружие. Если у нас будет несколько дивизионов, они значительно расширят боеспособность Украины, в частности в защите береговой линии. В прошлом году во время испытаний ракета пролетела 225 км. по сложной траектории с понижением высот и попала в цель", — напомнил он.

Новые украинские крылатые ракеты уже успели раскритиковать в России. Профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев заверил, что Украина сильно преувеличивает эффективность новой ракеты, ее легко сбить, поэтому по современным меркам их можно считать устаревшей.

«Россия уже несколько недель проводит информационные операции против Украины. Волонтеры и военнослужащие недавно с беспилотников разбрасывали над Донецком и Луганском открытки. В России была истерика, они уверяли, что наши беспилотники не могли пройти их ПВО. А тут Украина заявляет о новейшие комплексы „Нептун“. Можно только представить, какие эмоции бушуют среди российского руководства», — предположил Гай.

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Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море.

“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – подчеркнул он.

Командующий ВМС рассказал, что на катера Mark VI можно установить оружие и оборудование для различных целей.

Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

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