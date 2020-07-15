Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море

Об этом заявили на сайте Объединенного командования ВМС НАТО.

Группа SNMG2 вошла в Черное море 9 июля.

Она включает в себя три фрегата из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", – сказал командующий SNMG2

Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

Кроме того, мы недавно писали, что корабли Североатлантического альянса вошли в Черное море 7 июля, сообщил в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

В Черное море вошли корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2

1) турецкий тральщик TCG Amasra (М 266),

2) испанский - ESPS Tambre (М 33),

3) итальянский - ITS Gaeta (5554),

4) флагманский корабль группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

В то же время американский эсминец Porter начал переход к Средиземному морю.

Черноморский флот РФ начал следить за действиями кораблей, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России.

Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".