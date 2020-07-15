Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море
Об этом заявили на сайте Объединенного командования ВМС НАТО.
Группа SNMG2 вошла в Черное море 9 июля.
Она включает в себя три фрегата из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.
"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", – сказал командующий SNMG2
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Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.
Кроме того, мы недавно писали, что корабли Североатлантического альянса вошли в Черное море 7 июля, сообщил в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.
В Черное море вошли корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2
1) турецкий тральщик TCG Amasra (М 266),
2) испанский - ESPS Tambre (М 33),
3) итальянский - ITS Gaeta (5554),
4) флагманский корабль группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).
В то же время американский эсминец Porter начал переход к Средиземному морю.
Черноморский флот РФ начал следить за действиями кораблей, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России.
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