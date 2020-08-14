Пока в Киеве подумывают о новом разедении войск на Донбассе, оккупанты не спят

Блогер Vitauskas опубликовал в социальных сетях видео, на котором четко видно, как российские наемники обустраивают новые позиции на месте оставленных ранее украинскими войсками.

«Оккупанты на Донбассе используют режим тишины, обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ. Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит», – говорится в подписи.

Перемирие, говорите? Оккупанты на Донбассе используют режим тишины обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ.



Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит.https://t.co/VCbqtNKsFj pic.twitter.com/PA11aZrEgc — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 14, 2020

Тем временем в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.

За его жизнь борются в Днепре в больнице им. Мечникова. По словам главного врача медицинского учреждения Сергея Рыженко, пострадавшему 37 лет. Старший солдат родом из Николаева.

«Противотанковая мина разнесла автомобиль в клочья. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ», – рассказал доктор, добавив, что у воина открытая черепно-мозговая травма, а десятки осколков прошили тело. Один из осколков повредил правый глаз. Также есть множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Диагностированы переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица и правой руки.

Врачам удалось спасти правый глаз бойца, впереди – долгое лечение. Но медики верят, что солдат выкарабкается.

Ранее мы писали о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский проболтался о новых аппетитах Кремля, предложив поделить Украину. Он готов отдать Западу Галичину, а три четверти страны, по его словам, должно отойти РФ.

Напомним, жизнь украинского бойца оборвалась в один миг.

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