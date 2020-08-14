Стали відомі подробиці про українського бійця, який підірвався на Донбасі на невстановленому вибуховому пристрої

Трагедія сталася 13 серпня в районі селища Водяне Ясинуватського району Донецької області. Як повідомила прес-служба Кіровоградської ОДА, там загинув старший сержант Сергій Похович 1970 року народження. Військовослужбовець 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. В результаті він отримав травми, несумісні з життям.

Відомо, що боєць був родом з Кіровоградської області. Без батька залишилися двоє дітей.

"Сергій Похович був призваний на військову службу в кінці листопада 2018 року. Проживав у селі Новогригорівка Перша Долинського району. У нього залишилися батько, син і дочка. Колектив Кіровоградської ОДА висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого" ,- йдеться в публікації.

Поки час і місце прощання з героєм не називаються.

До цього ми повідомляли, що трагедія на дорозі у мирному місті забрала життя одразу двох героїв АТО.



Смертельна ДТП сталася 5 серпня в місті Гайсин Вінницької області. Місцеві правоохоронці розповіли, що вночі на вулиці 1-го Травня вантажівка Mercedes зіткнулася з ВАЗ 2108. В результаті загинули водій і пасажир легковика.

Як з'ясувалося, загиблі були бійцями АТО з 59-ї окремої мотопіхотної бригади А1619 Юрієм Кулаковим та Богданом Поліщуком.

Нагадавши, боєць ЗСУ ледь не позбувся кінцівок, але знову рветься на передову: "Я ні секунди не шкодував".

Як повідомляла Politeka, трагедія в одну мить забрала життя відразу двох героїв АТО, фото з місця:"Царство Небесне".

Також Politeka писала, що боєць ЗСУ трагічно пішов з життя, українці не вірять до останнього.