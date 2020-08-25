На Донбассе погиб украинский военный Владимир Рудик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

По данным 14-й ОМБр, старший лейтенант Владимир Рудик скончался из-за неосторожного обращения с оружием.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки, воин скончался в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", - говорится в сообщении.

Известно, что погибшему воину был 31 год, он родом из Тернопольщины.

В комментариях возмутились по поводу того, что о трагедии в ВСУ сообщают с опозданием (боец скончался 21 августа), в ответ на что в 14-й ОМБр отметили, что информация предоставляется после проведения служебной проверки, на что нужно было время.

"Уважаемые, все, кто здесь рвется высказаться о своевременности записи... Кажется, четко написано: "по результатам служебной проверки". Даже, если вы умеете проводить такие вещи молниеносно, мы искренне НЕ желаем вам проводить их в таких случаях... Комментарии тех, кто желает показать собственную неуместную осведомленность или каким-то образом спекулировать на смерти нашего собрата, будут удаляться. Спасибо за понимание", - ответили в пресс-службе 14-й ОМБр.

Напомним, беда случилась с морпехом, бросившим сержанта Журавля перед трагедией под Горловкой: что известно.