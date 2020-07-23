Бойовики не зберігали тіла за всіма правилами в морзі

Бойовики розрізали тіло військового медика "Естонця", який загинув на Донбасі 13 липня

Як передає Politeka, про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил в коментарі ВВС.

У штабі ООС зазначили, що тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі "Евакуація-200" мали необоротні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами в морзі.

Крім того, у штабі ООС розповіли, що тіла загиблих бійців ЗСУ були без військової форми.

"Ворог самостійно здійснював пошук і тягнув час. Свідоме затягування противником часу привело до жахливих наслідків. Поранений військовослужбовець (морпіх Ярослав Журавель, - ред.) не отримав своєчасної медичної допомоги, в результаті чого стік кров'ю і загинув", - повідомили в командуванні ООС.

Загиблі були без своєї військової форми, а тіло військового медика Миколи Іліна взагалі розрізали, щоб вилучити елементи ураження. Через це не можна було встановити, з якої зброї вбили "Естонця".

"Крім того, встановити, з якої зброї був убитий військовий медик за результатами судмедекспертизи було неможливо через те, що уражені органи і кістки, а також вражаючі елементи були вилучені представниками російсько-окупаційних військ в морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області", - повідомили у штабі ООС.

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