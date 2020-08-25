На Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывчатке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В штабе сообщают, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе подорвались двое ойцов ВСУ. Украинских защитников госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Военные подорвались на минах в понедельник, 25 августа, при перемещении между взводными опорными пунктами.
В штабе отметили, что двое военнослужащих ООС получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние здоровья украинских военных, по данным штаба ООС, врачи оценили как удовлетворительное.
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Также в штабе отметили, что на месте происшествия сейчас работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ, чтобы выяснить причины и обстоятельства взрыва.
В комментариях к записи украинцы выражают сомнения касательно офыциальной версии ранения украинских военных. Многие отмечают, что данное происшествие явно свидетельствует о том, что на Донбассе нет никакого "перемирия", и боевики продолжают обстреливать украинских военных.
"И снова ребята виноваты, не там ходили? Что-то не верю вам. Желаю ребятам выздоровления", "Как неудобно, орки бросают мины с коптера, а тут какие-то военнослужащие ходят", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что 21 августа в Луганской области погиб украинский военный Владимир Рудик. По данным 14-й ОМБр, старший лейтенант скончался из-за неосторожного обращения с оружием.
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