В украинской столице 61-летний американец расправился с 34-летней женщиной по вызову, которая оказалась многодетной матерью

Между уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в результате которого он задушил ее руками, передает Politeka.net со ссылкой на информации ГУ Нацполиции Киева.

Убийство произошло в Печерском районе столицы. Американец по имени Майк вызвал проститутку на квартиру, которую около полугода снимал по улице Академика Филатова. Расправившись с женщиной, он спрятал ее труп за диваном.

Сутенер, который привез женщину, не дождавшись ее, пошел на поиски, однако на стук в квартире никто не отвечал. Он попробовал взломать замок, но ничего не получилось.

Утром сосед вызвал сотрудников полиции, после чего услышал из-за двери голос Майка. Тот жаловался на плохое самочувствие, говорил, что ему плохо, и он задыхается. Тогда на место прибыли спасатели, которые вскрыли дверь, а мужчину увезла скорая.

Через час хозяева нашли труп женщины, однако к тому времени иностранец сбежал из больницы.

Поднятые по тревоге правоохранители оперативно задержали американца в аэропорту «Борисполь», откуда тот намеревался бежать с Украины.

Что касается погибшей, то оказалось, что у нее пятеро детей. На ее теле обнаружении синяки и следы побоев.

Следователи Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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