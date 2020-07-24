Многодетная семья в Черновицкой области вынуждена буквально выживать

Как передает Politeka.net, шокирующую историю рассказала основательница благотворительной организации Марта Левченко на своей странице в Facebook.

В семье всего семь детей и вскоре в ней появится восьмой. По словам волонтера, женщина после инсульта едва разговаривает и ходит.

По словам соседей, муж регулярно избивает беременную жену, а чтобы прокормить ребят, ей приходилось из-под снега они выковыривают гнилые яблоки.

"Дети всегда босые, голодные и работают, как волы, и они, как огня боятся папу. Последний раз папа избил маму, потому что они съели несколько слив с дерева, а папа заметил, что слив стало меньше. Глава села заставил папу купить детям кровати, потому что те спали на земле. Соседи рассказывают о восторг детей от тех кроватей! Хотя кроватью это было трудно назвать, да и спят они по трое на одной", – поделилась волонтер.

Также она отметила, что забрать 7 детей в детдом – не выход.

"Просто им очень трудно. Просто папа, знает, что до них нет никому дела, никто не контролирует, и все что он делает – допустимо", – считает Левченко.

Ранее мы писали о том, что в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Ее доставили в перинатальный центр со схватками, но неделю беременности она не знала. Девочку сопровождала 27-летняя мать.

Она сообщила, что дочь почти не понимает ни украинского, ни русского, так как является циганкой. Именно поэтому инструкции врачей женщина переводила девочке сама. Роды продолжались десять часов.

Послеродовых осложнений юная роженица не имеет, чувствует себя хорошо.

Напомним, многодетная семья стала жертвой лобового столкновения под Киевом.

Как сообщала Politeka, украинка родила 16 детей: как выглядит мать-героиня.

Также Politeka писала, как выглядит женщина, которая смогла родить 69 детей.