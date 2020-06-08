Людям угрожали пистолетом за то, что они отказались пропустить автомобиль по одной из полос движения

Подробности скандала в своем личном Facebook опубликовала пользователь Alise Kool, передает Знай.

По ее словам, инцидент произошел вчера, 7 июня, на улице Заболотного в Киеве.

Женщина отметила, что их решил "проучить" вооруженный мужчина, создавший до этого аварийную ситуацию на дороге.

"Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто.

Далее вы можете видеть на видео. Заявление в полицию написано.

Жаль, на видео не видно номера авто, тк как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ. И это столица, Украина, 21й век. Будьте осторожны на дорогах", - сообщила женщина в своем Facebook.

Позже выяснилось, что вооруженным хулиганом оказался охранник экс-нардепа Олега Ляшко Евгений Стипанюк.

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!!! ____________________________________ Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул . Заболотного, на отрезке парк Феофания - Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто. Далее вы можете видеть на видео. Заявление в полицию написано. Жаль, на видео не видно номера авто, тк как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ...... И это столица, Украина, 21й век..... Будьте осторожны на дорогах 🙏🏻 Всем спасибо за репост, дабы дать огласку данному происшествию ! #киев Gepostet von Alise Kool am Sonntag, 7. Juni 2020

Сам же Стипанюк заявил, что взялся за пистолет, поскольку ему якобы "угрожали расправой".

"Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента", - написал охранник Ляшко в своем микроблоге.



"А без ствола видать слабо. А ещё по-моему слева кобура под наручники", "Царя не пропустили( очень жаль, что у нас таких не наказывают", "Так бывает, когда из грязи в князи", "В Донецк, в командировку, пусть там побыкует - говорят, там быстро акценты ставят", "Быдло быкует, пока вы без оружия", - отреагировали украинцы на скандал.

Напомним, 47-летний Олег Ляшко похвастался рождением сына: "С новым членом Радикальной партии".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Ляшко оскорбил украинцев после рождения сына, видео.

Также Politeka писала, что сияющий Ляшко выболтал главную тайну о новорожденном сыне.