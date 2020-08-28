На Закарпатье депутат сельсовета оказался замешан в похищении иностранцев

Правоохранители задержали членов преступной группировки, которые во главе с депутатом ограбили и удерживали в подвале семью туристов из-за рубежа с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой пресс-служба МВД Украины.

По словам полицейских, преступная банда была задержана еще в декабре 2019 года. Злоумышленники напали на семью иностранных туристов, отобрали у них семь тысяч долларов, документы, одежду и мобильные телефоны. Чтобы люди не сообщили об ограблении правоохранителям, их и бросили в подвал.

О произошедшем таки стало известно после того, как одному из иностранцев удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. При этом в МВД заявили, что на тот момент подготовка к операции по освобождению заложников и задержанию преступников шла полным ходом.

11 декабря прошлого года оперативники с участием спецназа КОРД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов.

Организатором преступной группировки оказался депутат одного из поселковых советов. Ему, а также двоим его подельникам сообщили о подозрении в разбое и незаконном лишении свободы. Двоих задержанных отправили в СИЗО, одного – под домашний арест.

На данный момент обвинительные акты по организатору и одному из подельников направлены в суд. По третьему фигуранту идет судебное разбирательство дела по существу.

Если вина злоумышленников будет доказана, им грози до 10 лет за решеткой.

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