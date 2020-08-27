Президент Владимир Зеленский навестил свох родителей в Кривом Роге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Youtube журналистами канала PavlovskyNews.

Сообщается, что произошло это, вечером 26 августа. Журналисты, поджидавшие главу государства у подъезда дома его родителей, поинтересовались, съедет ли Зеленский с государственной дачи, расположенной в Конча-Заспе.

"Когда я себе дом возьму в аренду или куплю, то съеду", – пообещал Президент.

Главу государства разозлил следующий, уточняющий вопрос, когда это произойдет.

"А вам тут, где живут мои родители, именно этот вопрос важен? Счастливо, желаю вам здоровья", – резко ответил глава государства и зашел в подъезд.

Politeka писала о том, что Владимир Зеленский объяснил, для чего ему необходим прямой диалог с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. По его словам, он имеет прямой диалог с Владимиром Путиным в моменты, когда это необходимо.

В качестве примера, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным накануне введения бессрочного перемирия на Донбассе. Как утверждает глава государства, соблюдение этого перемирия в течение месяца лишь подтверждает эффективность прямого диалога с Кремлем.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - объяснил Владимир Зеленский в интервью журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что по окончанию своего президентства сможет безбоязненно ходить по улицам. По его словам, для него важно спокойно ходить не только по улицам столицы, но и по всей Украине.

"Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже – надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо", – озвучил свои чаяния Президент.

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