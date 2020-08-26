Решение главы НОТУ Зураба Аласании об отказе в участии в детском Евровидении 12-летнего Максима Ткачука связано с комплексами самого Аласании.

Такое мнение в интервью Politeka Online озвучил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Макс Бужанский.

"Назову вещи своими именами. Господин Аласания просто подонок. Забрать у кого-то что-то - не самое лучшее, что можно придумать. А забрать у ребенка, которого воспитывает бабушка и дедушка... Нужно быть подонком в кубе. Вот господин Аласания - откровенный подонок. Я связываю это именно с этим. Свои какие-то личные комплексы, свои представления о том, что правильно и неправильно реализовал на 12-летнем пацане".

Парламентарий опасается, что до завершения сроков песенного конкурса он не получит ответа от Асасании на свой депутатский запрос по этому поводу.

"Обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру, вижу в его дествиях превышение служебных полномочий. Мы все прекрасно знаем, что он лжет. Что организатором этого конкурса не была никакая российская структура. Я получу его официальный ответ, приложу его к заявлению и потрачу какое-то время, выверну его наизнанку. Вопрос не в том, чтобы вышибить его с должности, на которой он паразитирует. Я хочу, чтобы он ответил. Давайте уже начинать притягивать кого-то к ответственности: год пошел – посадок нет", – добавил Макс Бужанский.

Politeka писала, что 12-летнего Максима Ткачука из Волыни сняли с отбора на детское "Евровидение".

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала ему на основании подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе Евровидения-2020.

Согласно этому пункту участник детского "Евровидения" отвечает требованиям Положения, если он не совершал концертную деятельность или не выступал на каких-либо мероприятиях в РФ, или оккупированным РФ территориям Украины.

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