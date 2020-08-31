Не успел главарь «ДНР» Денис Пушилин пригрозить ВСУ за «позиционные нарушения», как получил ответ

На странице 503 Отдельного батальона морской пехоты в социальной сети Фейсбук ответили Пушилину на его слова о том, что «народная милиция» приведена в боевую готовность и готова начать наступление, если украинские «военнизированные формирования» не перестанут строить и укреплять инженерные сооружения в виде траншей и укрытий.

«Переборщив со стеклоомывателем и барбитурами, лидер днрвских обезьян *енис Душилин заявил, что за все время прекращения огня ВСУ и в частности # 503ОБМП прокопались вперед и укрепляем новые позиции. Высокопоставленный сепар требует, чтобы к третьему сентября мы куда-то там отошли и предоставили по этому поводу акт. Если нет, то обещает начать войнушеньку и все поломать. Приходи, ломай, мы ждем», – говорится в тексте.

Свой ответ бойцы дополнили парой фотожаб, в одной из которых Пушилина показали в образе Михаила Шуфутинского, намекая на его песню о третьем сентября, а во второй – экспонаты из музея «ДНР» с фигурами покойных Моторолы, Гиви и Александра Захарченка с советами еще живому боевику, как не отправиться к ним на встречу.

Как известно, в своем телеграмм-канале Пушилин написал следующее:

«…должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 год. Об этом должен быть составлен соответствующий акт в СЦКК (с утверждением СММ ОБСЕ при ее согласии). Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом «е» Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

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