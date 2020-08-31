В «ДНР» поползли тревожные слухи о том, что скоро Россия перестанет кормить «молодые республики»

Прекращение финансирования «Л/ДНР», по словам российских кураторов, уже обсуждается в Москве, и его намереваются прекратить с 1 января следующего года, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Отмечается, что в последнее время РФ и так урезала денежную поддержку оккупированных территорий, однако в Кремле плотно задумались о том, чтобы перевести их на самофинансирование. Деньги от РФ будут получать только российские военные и, возможно, будут платить пенсии. В крайнем случает, отмечает автор, это должен быть вариант финансирования по принципу Приднестровья. Однако пока что вопрос окончательно не решен.

Однако такие слухи немало насторожили главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который отказывается верить в подобное развитие событий. Он уже заявил, что если Россия отменит финансирование, то «республика» на своих ресурсах просто не выживет.

По словам боевика, все это «смахивает на кидалово». Однако он пытается выяснить детали, в том числе, и через окружение беглого экс-президента Виктора Януковича.

Ранее мы писали о том, что Пушилин вынужден был в срочном порядке сглаживать скандал, который спровоцировал своим заявлением спикер «военного командования» Эдуард Басурин. Боевик заявил, что «ДНР» ничего не должна российским наемникам и местным «ополченцам», которые воевали в первой волне против Украины.

Главарь «ДНР» поспешил заверить, что все, кто воевал, не будут забыты.

Напомним, главарь «ДНР» Пушилин выдал планы для «победы» над Украиной.

Как сообщала Politeka, ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.