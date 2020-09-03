Северо-Крымский канал, который был перекрыт властями Украины после оккупации Крыма, не дает покоя жителям полуострова и сторонникам «родной гавани»

Так, блогер из Феодосии Александр Талипов опубликовал у себя на странице в Фейсбуке снимок канала, закрытого дамбой, и написал буквально следующее:

«А какова вероятность того, что если на границе Крыма и Украины организовать войсковые ученья, то случайно можно разбомбить украинскую дамбу, возведенную на Северо-Крымском канале?».

Примечательно, что одним из первых в комментариях отметился депутат Керченского горсовета Константин Ерманов, у которого имеются медали «За возвращение Крыма» и «За защиту Крыма»

«Я давно предлагал именно этот вариант. Один мощный ракетный удар по плотине – и вода пошла», – написал он.

Пользователь Руслан Яковлев поинтересовался у участников дискуссии, как же так: Украину предали, а воду требуют, на что услышал, что это «исконно русская территория», а воду они рано или поздно отвоюют.

На публикацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25%, выложив скрины и самого поста, и комментария под ним.

«Прекрасный план, Александр! Великолепный план, Константин! (оба перевертыши-предатели, Ерманов "депутат" горсовета Керчи). Вы как хотите ,но даже немного жаль, что великая Амперия так не сделает... Хоть что-то вас ВСЕХ бы разбудило – Европу, Украину, мир... да-да-седьмой год мы тута)», – подписала она.

Ранее мы писали о том, что во дворах Симферополя начали расставлять резервуары с водой для жителей, которые собирается охранять полиция и активисты.

Напомним, оккупанты решили сэкономить на жителях Крыма и оставить их без воды.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.