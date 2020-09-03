3 сентября – последний день, когла ВСУ должны выполнить ультиматум главаря «ДНР» Дениса Пушилина

Как известно, боевик заявил, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 год, передает Politeka.net.

В противном случае он пригрозил издать соответствующий приказ для подразделений «народной милиции» уничтожить траншеи и укрытия украинских войск.

Защитники Украины с ответом не заставили себя долго ждать.

«В очередной раз переборщив со стекломоем и барбитурой, Пушилин заявил: за все время прекращения огня ВСУ и особенно 503 ОБМП укрепили новые боевые позиции. Он требует, чтобы до 3 сентября мы куда-то там вышли и предоставили по этому поводу акт. Если мы этого не сделаем, то обещает, что начнет войнушку, придет и все поломает. Приходи, ломай, мы ждем!», – написали в соцсети бойцы 503 ОБМП.

На перепалку отреагировал бывший командир горловских боевиков Игорь Безлер, о кровавых зверствах против украинцев которого на Донбассе ходили легенды.

«Представляю, как все депутаты с Бидевкой во главе, вооружившись совковыми лопатами, при поддержке министров ДНР, идут разрушать позиции. И разрушают и разрушают и разрушают. Лучше бы шарики запускали, клоуны», – написал он в соцсетях.

Напомним, командир боевиков рассказал о желании расстрелять Гиркина.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.