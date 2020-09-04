На Буковине за месяц умерли две студентки Высшего профессионального училища №3
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу учебного заведения в соцсети.
Так, в Черновицкой области в течение одного месяца ушли из жизни две юные ученицы училища №3. Несколько дней назад не стало ученицы 20-й группы Светланы Мельник, а накануне - ученицы этой же группы Валентины Фивки.
"С грустью, болью и отчаянием высшее профессиональное училище №3 города Черновцы восприняло страшную весть о горе, которое произошло вчера... Ушла из жизни молодая, красивая девушка, ученица 20-й группы Светлана Мельник (С. Долгополье Путильского района)", - сообщается на странице высшего профессионального училища.
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В учебном заведении рассказали журналистам, что перед смертью у девушки была высокая температура, и она болела ангиной. Также у нее было воспаление легких.
Это уже вторая смерть ученицы этого учебного заведения за последний месяц.
Так, 11 августа в училище сообщили, что днем ранее умерла ученица этой же группы Валентина Фивка из Вижницкого района.
В учебном заведении сообщили, что у Валентины была патология сердца и она умерла из-за инфаркта.
Пользователи соцсетей шокированы этими трагедиями с молодыми и красивыми девушками. В комментариях к этим публикациям люди выражают соболезнования родственникам и близким умерших.
"Просто не верится! Кажется, что это страшный сон!", "Боже, какое горе! Куда вы, девчонки?" - пишут украинцы в комментариях.
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