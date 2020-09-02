У Житомирі від вогнепального поранення загинув 17-річний курсант, який щойно вступив у військовий інститут

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, у військовому інституті імені С. П. Корольова повідомили про загибель курсанта, а також розповіли, що поруч з тілом застреленого 17-річного хлопця знайшли передсмертну записку.

Записка була адресована дівчині, яка нібито не відповіла хлопцеві взаємністю.

Відомо, що Максим Хоровський щойно вступив на перший курс. Трагедія сталася під час навчань - на полігоні в наметовому містечку курсантові видали зброю для тренувань, після чого він зник. Згодом його тіло з вогнепальним пораненням знайшли у господарчій будівлі.

Причини трагедії розслідувала не тільки поліція, але і військова прокуратура. У зв'язку з тим, що біля хлопця знайшли передсмертну записку, в якій говорилося про нерозділене кохання, слідчі попередньо розглядають версію про суїцид.

"Він стояв в одному строю з курсантами, які готувалися до виходу на вогневий рубіж. Отримали боєприпаси, як і треба, але потім він вислизнув. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка є передсмертна, звернення до дівчини, все навколо нерозділеної любові", - розповів начальник Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова Олександр Левченко в коментарі українським журналістам.

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