Бойцу было всего 25 лет

Появились новые подробности таинственной гибели 25-летнего военнослужащего Тараса Кравчишака

Об этом пишет издание Львовская мануфактура новостей.

В частности, родные бойца не верят в то, что Тарас мог совершить самоубийство, поскольку в ближайшее время он должен был жениться.

"Не верится. Тарас был успешным человеком. Его дома ждала девушка. Он должен был скоро жениться. У этого парня три высших образования. Он умен, эрудирован. В жизни многого добился собственным умом и руками. Он спортсмен, он очень любил жизнь, у него не было причин умирать", - отметил ветеран войны на Донбассе Леонид Федевич.

Еще 3 сентября Тарас поздравил свою мать с днем рождения и пообещал, что приедет домой через неделю.

"Через своего друга передал маме на 50-летие пять десятков роз. Пообещал приехать на празднование, а утром его нашли мертвым. Не сходится мне этот пазл, не уходят из жизни счастливые люди...", - резюмировал ветеран Федевич.

Как известно, до войны на Востоке Тарас работал во львовской налоговой, а на Донбасс отправился в статусе военнослужащего для проверки военных частей.

Сообщалось, что вечером, 3 сентября, Тарас совершил самоубийство в комнате отдыха в Мариуполе.

По информации издания Detective-info, офицер якобы совершил один выстрел в голову через подушку из табельного огнестрельного оружия, в результате чего скончался на месте.

"Предсмертной записки возле тела не было обнаружено, о намерениях покончить с собой Кравчишак никому из коллег не сообщал", - рассказывал информированный источник.

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