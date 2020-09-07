Україна продовжує нести непоправні втрати на передовій

Трагічну новину У своєму Facebook повідомив голова ГО "Городенківське районне об'єднання учасників АТО" Михайло Човганюк, передає Politeka.net.



Так, вчора, 6 вересня, в зоні проведення ООС загинув житель села Вільхови Городенківського району Івано-Франківської області Тарас Кубійович.

"Війна триває... за інформацією з фронту російсько-української війни маємо 200-го. Сьогодні загинув житель села Вільхівці Городенківського району Кубійович Тарас", - підкреслив Човганюк у своєму Facebook.



"Вічна пам'ять герою України"," Царство Небесне", "Герої не вмирають...", "Вічна пам'ять, Відпочивай зі світом", "Співчуття рідним і близьким", "Нехай земля йому буде пухом, вічна пам'ять", - відреагували прості українці в коментарях.

Варто відзначити, що за минулу добу на передовій загинули троє українських військовослужбовців. Цю інформацію підтвердили в прес-центрі штабу ООС.

Двоє бійців, які були відрізані полум'ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького, підірвалися на невідомому пристрої при спробі вийти на свої позиції.

Крім цього, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню поблизу Красногорівки, через що був поранений боєць ЗСУ.

Вже ввечері стало відомо про новий обстріл позицій сил ООС, в результаті якого загинув ще один військовослужбовець.

А в районі Новгородського двоє бійців також підірвалися на вибуховому пристрої і отримали поранення різної тяжкості.

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